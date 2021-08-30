В Петербурге росгвардейцы отработали обезвреживание взрывных устройств на объектах транспорта

Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии отработали в Санкт-Петербурге обезвреживание взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры в ходе межведомственного спецучения по военно-политической работе «Сплоченность-2021».

На аэродроме военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии обеспечили общественную безопасность и правопорядок в ходе организации массовых людских перевозок авиационным транспортом. Во время досмотра прибывших граждан был обнаружен и задержан условный преступник, угрожавший произвести подрыв взрывного устройства.

Росгвардейцы успели накрыть устройство локализатором взрыва, чтобы избежать ударную волну и множество осколков, а также применили блокирование радиоканалов, чтобы преступникам не удалось произвести подрыв дистанционно. Прибывшие сапёры ОМОН Росгвардии эвакуировали устройство из зоны аэродрома и произвели его обезвреживание с помощью разрушителя взрывоопасных предметов.

Также в ходе спецучения представители силовых структур региона отработали особенности взаимодействия при совместном выполнении служебно-боевых задач.