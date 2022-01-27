Росгвардейцы поздравили жителей блокадного Ленинграда с 78-й годовщиной снятия немецко-фашисткой блокады

В Санкт-Петербурге военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии навестили находящихся на самоизоляции жителей блокадного Ленинграда и поздравили их с 78-й годовщиной снятия немецко-фашисткой блокады города.

С соблюдением противоэпидемиологических мер росгвардейцы вручили блокадникам цветы, а также передали подарочные и продуктовые наборы, а также высказали слова признательности и восхищения стойкости и мужеству жителей города.

Среди тех, кого посетили росгвардейцы - отметившая 100-летие Стерра Берковна Слив. В начале войны Стерре Берковне было 20 лет, она заканчивала в Ленинграде первый курс института. В войну работала на Комендантском аэродроме, где выкапывала дерн для укладки ангара самолета, в больнице Фореля (Кировский городок), а также занималась поисками детей по квартирам для их отправки на Большую землю.

Блокадники поблагодарили росгвардейцев за оказанное внимание и заботу.