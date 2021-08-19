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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь гражданину, получившему ножевое ранение

В Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь гражданину, получившему ножевое ранение

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46
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь гражданину, получившему ножевое ранение

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали доврачебную помощь гражданину, получившему ножевое ранение, а также силовую поддержку в ходе задержания нападавшего на него преступника.
На проспекте Космонавтов находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы обратили внимание на призыв о помощи в окне одного из домов. Подбегая к дому им навстречу выбежал из рядом находящегося подъезда неизвестный гражданин с видимыми ножевыми ранениями в правой части груди. Росгвардейцы незамедлительно оказали ему доврачебную помощь, применив комплект индивидуального перевязочного пакета. Параллельно военнослужащие вызвали подкрепление.
Спустя время из этого же подъезда вышли гражданские люди и вывели задержанного ими нападавшего, попросив помощи в его охране до прибытия полиции.  Росгвардейцы оставались возле раненого и задержанного до прибытия скорой помощи и полицейских. 

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