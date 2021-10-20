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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей

В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Телефонный мошенник оставил без денег пожилого жителя Лужского района Ленинградской области

Накануне к полицейским Лужского района Ленинградской области обратился 72-летний житель города Луга, которы й сообщил стражам порядка о том, что в конце сентября ему пришло письмо якобы от судебного пристава.

В письме сообщалось о том, что пенсионеру положена компенсация за лекарства, которые он приобрел десять лет назад. Пожилой человек набрал номер телефона из письма. Ему ответил неизвемтный мужчина, который подтвердил информацию о компенсации, но оговорился, что получить её можно только при условии оплаты услуги инкассаторское машины. Пенсионер поверил и перевел мошеннику почти 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район мошенничество пенсионеры
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