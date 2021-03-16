В Ленобласти пенсионер перечислил аферистам 71500 рублей

Вчера к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратился 81-летний пенсионер из города Пикалево. Мужчина рассказал о звонке на мобильный телефон якобы сотрудника службы безопасности банка, сообщившего, что ему полагается компенсация за ранее приобретенные лекарства в размере 550 тысяч рублей. Но вот налог с суммы – 13 процентов – надо выплатить вперед. Пенсионер повелся на обман и перечислил на указанный неизвестным счет 71500 рублей.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование.