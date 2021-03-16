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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер перечислил аферистам 71500 рублей

В Ленобласти пенсионер перечислил аферистам 71500 рублей

0
53
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
Пенсионер перевел преступникам «подоходный налог» за обещанный возврат денег, потраченных на лекарства

Вчера к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратился 81-летний пенсионер из города Пикалево. Мужчина рассказал о звонке на мобильный телефон якобы сотрудника службы безопасности банка, сообщившего, что ему полагается компенсация за ранее приобретенные лекарства в размере 550 тысяч рублей. Но вот налог с суммы – 13 процентов – надо выплатить вперед. Пенсионер повелся на обман и перечислил на указанный неизвестным счет 71500 рублей. 
По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район мошенничество пенсионеры
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