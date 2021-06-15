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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 73-летний мужчина перевел мошенникам 130 тысяч рублей

В Ленобласти 73-летний мужчина перевел мошенникам 130 тысяч рублей

0
57
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Очередной жертвой мошенников стал 73-летний житель Кингисеппского района, потерявший 130 тыс. рублей.

Днем минувшего воскресенья, около 15 часов 30 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратился 73-летний житель местный житель, проживающий в СНТ «Заря». Пенсионер сообщил правоохранителям о том, что 12 июня на его сотовый телефон дважды звонили неизвестные с разных номеров. Они представлялись сотрудниками Сбербанка. Аферисты сообщили, что с его вкладом происходят мошеннические действия и для безопасности необходимо перевести деньги на надежный счет. Доверчивый пожилой мужчина провел через платежный терминал всю сумму на указанный счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район мошенничество пенсионеры
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