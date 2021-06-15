В Ленобласти 73-летний мужчина перевел мошенникам 130 тысяч рублей

Днем минувшего воскресенья, около 15 часов 30 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратился 73-летний житель местный житель, проживающий в СНТ «Заря». Пенсионер сообщил правоохранителям о том, что 12 июня на его сотовый телефон дважды звонили неизвестные с разных номеров. Они представлялись сотрудниками Сбербанка. Аферисты сообщили, что с его вкладом происходят мошеннические действия и для безопасности необходимо перевести деньги на надежный счет. Доверчивый пожилой мужчина провел через платежный терминал всю сумму на указанный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).