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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер перевел аферистам полтора миллиона рублей

В Ленобласти пенсионер перевел аферистам полтора миллиона рублей

0
49
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Пенсионер со Школьной улицы перевел мошенникам полтора миллиона рублей

В минувший понедельник, 18 января, к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 64-летний мужчина, проживающий в одном из домов на Школьной улице. Пенсионер рассказал о том, что утром ему на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «ВТБ».

Собеседник заявил, что со счета пенсионера пытаются похитить деньги. Он предложил мужчине оформить кредит, чтобы деньги перешли на безопасный счет. Доверчивый пенсионер отправил на указанный счет 1500 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: мошенничество пенсионеры Ленобласть Всеволожский район
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