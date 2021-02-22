В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 4,5 миллиона рублей

На сотовый телефон 82-летнего петербуржца 20 января, с номера с кодом Москвы позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником Басманного районного суда Москвы. Аферистка сообщила, что пенсионеру полагается компенсация за ранее приобретенные БАДы у мошеннической организации, но для получения компенсации нужно заплатить за услуги инкассации и страхования.

В период с 20 января по 5 февраля дедушка в различных отделениях банка перечислил на имя некоего Крупского 4 460 000 рублей. А в полицию пошел, когда осознал, что в отношении него были совершены противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).