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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер перевел аферусту 300 тысяч рублей

В Петербурге пенсионер перевел аферусту 300 тысяч рублей

0
31
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
Почти треть миллиона рублей выманили мошенники у пенсионера из Веселого Поселка

В минувшую пятницу 82-летнему пенсионеру из Веселого Поселка на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, высветился номер с кодом Москвы. Незнакомец представился сотрудником Сбербанка и сообщил, что с банковским счетом дедушки якобы производятся мошеннические действия. Для их предотвращения, сказал аферюга, необходимо перевести деньги на «безопасный счет».
Пожилой мужчина поверил и через два терминала на проспекте Большевиков и Искровском проспекте перевел на указанный ему счет 300 000 рублей.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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