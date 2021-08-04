В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера почти полмиллиона рублей

Накакнуне к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 84-летний местный житель, который сообщил о отм, что 30 июля ему на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Звонивший представился сотрудником безопасности "Сбербанка" и сообщил пенсионеру, что ими зафиксирована несанкционированная попытка снятия денег с его счета. Для надёжности он посоветовал пенсионеру снять все средства и перевести их на другой, якобы безопасный счёт, реквизиты которого продиктовал.

Пожилой мужчина поверил аферисту и выполнил инструкции. Он перевёл злоумышленнику 478 тысяч рублей.