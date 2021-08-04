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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера почти полмиллиона рублей

В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера почти полмиллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Проходимец по телефону атаковал доверчивого пожилого жителя Гатчинского района Ленинградской области

Накакнуне к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 84-летний местный житель, который сообщил о отм, что 30 июля ему на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Звонивший представился сотрудником безопасности "Сбербанка" и сообщил пенсионеру, что ими зафиксирована несанкционированная попытка снятия денег с его счета. Для надёжности он посоветовал пенсионеру снять все средства и перевести их на другой, якобы безопасный счёт, реквизиты которого продиктовал.

Пожилой мужчина поверил аферисту и выполнил инструкции. Он перевёл злоумышленнику 478 тысяч рублей.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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