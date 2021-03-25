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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты уговорили пенсионерка инвестировать деньги на брокерский сайт

В Петербурге аферисты уговорили пенсионерка инвестировать деньги на брокерский сайт

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Опубликовал: Fedorov
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Престарелую петербурженку уговорили стать «инвестором», из-за чего пенсионерка лишилась своих накоплений.

Накануне к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 90-летняя жительница Северной столицы. Пенсионерка сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что 22 и 23 марта ей на мобильный телефон звонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником брокерской площадки. Лже-брокер предложил старушке пройти на брокерский сайт и инвестировать денежные средства. При этом пообещал «большие проценты» дохода.
Пожилая женщина через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», со своего счета перевела на указанный сайт 250 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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