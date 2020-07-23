21 июля днем на мобильный телефон 78-летней жительницы Петроградского района с телефона с кодом Москвы позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка «ВТБ». Злоумышленник сообщил, что со счета пенсионерки неизвестные якобы пытались увести деньги, и предложил план «спасения»: срочно перевести их на другие счета.
Пожилая женщина через два терминала перевела на счета, привязанные к 14 различным номерам телефонов, 1 миллион 371 873 рубля.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
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Опубликовал: Fedorov
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В Петроградском районе Петербурга пенсионерка отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей. Неизвестный напугал пожилую женщину потерей ее сбережений.
21 июля днем на мобильный телефон 78-летней жительницы Петроградского района с телефона с кодом Москвы позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка «ВТБ». Злоумышленник сообщил, что со счета пенсионерки неизвестные якобы пытались увести деньги, и предложил план «спасения»: срочно перевести их на другие счета.
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