ента новостей

13:43
Возраст молодежи увеличат до 35 лет после принятия закона «О молодежной политике»
13:05
В Петербурге в честь полярного капитана Юрия Кучиева назван сквер на Васильевском острове
12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
12:24
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
12:17
В Петербурге задержан «автоподставщик», обманувший пенсионера
09:00
Где отдыхать?
08:40
Необычные вакансии
15:23
Тактические учения добровольцев
13:54
В Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга пройдет капремонт
13:29
В Комитете по молодежной политике прошла встреча НКО, занимающихся поддержкой семей
13:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
12:04
В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе дома из травмата
11:51
Эксперт рассказала, каких специалистов Администрации Петербурга ждёт сокращение
11:31
В Ленобласти началась уборка картофеля
11:27
Изменнена дата проведения репетиции парада ко Дню военно-морского флота
11:16
В Пулково прошли ветеринарный контроль 30 ампуллярий
11:12
Выставка Анатолия Заславского «Избранное»
11:00
В Петербурге 15-летняя гражданка Таджикистана упала с 6-го этажа
10:52
В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионеров на 800 тысяч рублей
08:51
Что с бюджетом города?
08:26
Когда откроют торговые центры?
00:13
Снайпер Бэрон и ветеран Фридзон пополнили состав «Зенита»
19:56
Открытие первой смены военно-спортивных сборов
14:28
В районе развязки КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
11:49
В 2020 году—75-летний юбилей атомной промышленности
11:31
Торжественное памятное мероприятие «Во славу общей Победы»
11:21
В Ленобласти подросток застрелил родного дедушку
10:40
Путин посетит Петербург
09:43
Нужно ли приобретать недвижимость за границей
23:07
Панарина отметили в качестве лучшего в своём амплуа в НХЛ вслед за Василевским
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей

0
47
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
В Петроградском районе Петербурга пенсионерка отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей. Неизвестный напугал пожилую женщину потерей ее сбережений.

21 июля днем на мобильный телефон 78-летней жительницы Петроградского района с телефона с кодом Москвы позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка «ВТБ». Злоумышленник сообщил, что со счета пенсионерки неизвестные якобы пытались увести деньги, и предложил план «спасения»: срочно перевести их на другие счета.
Пожилая женщина через два терминала перевела на счета, привязанные к 14 различным номерам телефонов, 1 миллион 371 873 рубля.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-05-2020, 21:15
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей
8-06-2020, 10:32
Мошенники вымангили крупную сумму у пенсионерки из Петербурга
20-05-2020, 14:02
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей
14-05-2020, 11:02
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
4-05-2020, 12:44
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 800 000 рублей
20-07-2020, 10:22
В Петербурге супруги-пенсионеры стали жертвами мошенников

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
40
Сегодня, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
535
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
520
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
485
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
Наверх