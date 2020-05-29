В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей

К полицейским Петербурга обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила о том, что 15 мая на ее мобильный телефон с московского номера позвонил неизвестный мужчина. Он представился Беляевым Романом Алексеевичем, сотрудником Сбербанка. Лжебанкир сообщил, что для предотвращения сомнительной операции по списанию денежных средств ей необходимо снять деньги и перевести их на «резервные счета».

Пенсионерка послушалась. 19, 20 и 21 мая она перевела на различные счета 1 миллион 350 000 рублей, 500 000 рублей, 900 000 рублей и 1 миллион 483 000 рублей.

Размер ущерба составил 4 миллиона 233 000 рублей. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.