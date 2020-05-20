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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей

0
160
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Почти 2 миллиона рублей отдала мошенникам пенсионерка из Невского района Петербурга

К полицейским Невского района Петербурга обратилась 58-летняя местная жительница, которая сообщила, что 12 и 13 мая её атаковали неизвестные, который звонили ей на мобильный телефон с трех номеров Москвовского региона. Злоумышленники представились сотрудниками «ВТБ» и «Почта банка», и сообщили, что на имя пенсионерки якобы оформлен кредит. Чтобы деньги не похитили, говорили аферисты, необходимо взять другой кредит.
Сбитая с толку женщина установила на смартфон приложение, с помощью которого был оформлен кредит банка «ВТБ», и перевела деньги на указанные неизвестными счета. Также жертва 13 мая через терминал на улице Коллонтай перевела деньги со своего счёта в «Почта банке» на указанные неизвестным счета. Ущерб составил 1 миллион 885 885 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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