В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей

К полицейским Невского района Петербурга обратилась 58-летняя местная жительница, которая сообщила, что 12 и 13 мая её атаковали неизвестные, который звонили ей на мобильный телефон с трех номеров Москвовского региона. Злоумышленники представились сотрудниками «ВТБ» и «Почта банка», и сообщили, что на имя пенсионерки якобы оформлен кредит. Чтобы деньги не похитили, говорили аферисты, необходимо взять другой кредит.

Сбитая с толку женщина установила на смартфон приложение, с помощью которого был оформлен кредит банка «ВТБ», и перевела деньги на указанные неизвестными счета. Также жертва 13 мая через терминал на улице Коллонтай перевела деньги со своего счёта в «Почта банке» на указанные неизвестным счета. Ущерб составил 1 миллион 885 885 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.