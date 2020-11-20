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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 3 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 3 миллионов рублей

0
21
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Пенсионерка из Сосновой Поляны отдала мошенникам более 3 миллионов рублей.

В минувший вторник днем 62-летней петербурженке на мобильный телефон с трех номеров с кодом Москвы звонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Аферист сообщил женщине о том, что с ее банковской карты неизвестные пытаются снять денежные средства, и ей, мол, необходимо срочно перевести свои деньги на безопасный счет.
Поверив мошеннику, пенсионерка через банкоматы на улицах Партизана Германа и Летчика Пилютова перевела на указанные неизвестным счета 3 миллиона 055 000 рублей.

По факту аварии следователями УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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