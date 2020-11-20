В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 3 миллионов рублей

В минувший вторник днем 62-летней петербурженке на мобильный телефон с трех номеров с кодом Москвы звонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Аферист сообщил женщине о том, что с ее банковской карты неизвестные пытаются снять денежные средства, и ей, мол, необходимо срочно перевести свои деньги на безопасный счет.

Поверив мошеннику, пенсионерка через банкоматы на улицах Партизана Германа и Летчика Пилютова перевела на указанные неизвестным счета 3 миллиона 055 000 рублей.

По факту аварии следователями УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).