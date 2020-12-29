В Петербурге пожилая женщина перевела аферистам 12 млн рублей

Накануне к сотрудникам полиции Московского района Петербурга обратилась 87-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что ей на сотовый телефон поступали звонки от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Мужчина в ходе телефонного разговора сообщил о том, что с ее банковского счета происходит не санкционированное списание денежных средств, и для их сохранности ей необходимо снять денежные.

В результате пенсионерка посетила три отделения банка, где сняла все свои деньги и перевела на указанные номера счетов. Таким образом потерпевшая лишилась 12 млн рублей.

По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в крупном размере).