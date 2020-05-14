Накануне к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 67-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что 21 апреля ей на мобильный телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Злоумышленник напугал пенсионерку, что с ее банковских счетов пытаются снять денежные средства и убедил «для безопасности» перевести деньги на «резервные счета».
При этом женщина не придала значение тому, что ей звонили якобы из банка, в котором у нее нет счета.
В период с 21 апреля по 11 мая пенсионерка со своих счетов в «Юникредит банке», банке «ВТБ» и банке «Новочеркасский», перевела на неустановленные счета денежные средства в сумме 7 миллионов 217 000 рублей.
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 7,2 миллиона рублей
Накануне к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 67-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что 21 апреля ей на мобильный телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Злоумышленник напугал пенсионерку, что с ее банковских счетов пытаются снять денежные средства и убедил «для безопасности» перевести деньги на «резервные счета».
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