В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей

Накануне к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 67-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что 21 апреля ей на мобильный телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Злоумышленник напугал пенсионерку, что с ее банковских счетов пытаются снять денежные средства и убедил «для безопасности» перевести деньги на «резервные счета».

При этом женщина не придала значение тому, что ей звонили якобы из банка, в котором у нее нет счета.

В период с 21 апреля по 11 мая пенсионерка со своих счетов в «Юникредит банке», банке «ВТБ» и банке «Новочеркасский», перевела на неустановленные счета денежные средства в сумме 7 миллионов 217 000 рублей.