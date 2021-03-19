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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты списали с банковского счета мужчины 115640 рублей

В Петербурге аферисты списали с банковского счета мужчины 115640 рублей

0
66
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
Мошенники совершенствуются – присылают фальшивые коды для входа в мобильный банк

В минувший четверг к полицейским обратился петербуржец, у которого аферисты списали со счета 115640 рублей.

Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов Петербурга о том, что для проверки своего счета попытался зайти в мобильное приложение банка. Ему пришло смс-сообщение с кодом для входа, но код не сработал. Затем пришло еще несколько смс-сообщений с кодами, которые он ввел. В результате ввода кодов с его счета было списано 115 640 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 

Источник: Конкретно.ру
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