В Петербурге аферисты списали с банковского счета мужчины 115640 рублей

В минувший четверг к полицейским обратился петербуржец, у которого аферисты списали со счета 115640 рублей.

Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов Петербурга о том, что для проверки своего счета попытался зайти в мобильное приложение банка. Ему пришло смс-сообщение с кодом для входа, но код не сработал. Затем пришло еще несколько смс-сообщений с кодами, которые он ввел. В результате ввода кодов с его счета было списано 115 640 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.