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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты обокрали пенсиоенрку

В Петербурге аферисты обокрали пенсиоенрку

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86
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Василеостровском районе Петербурга пенсионерка перевела мошенникам 1 миллион 294 тысячи рублей

Накануне к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась 68-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что в период с 26 по 31 августа ей поступило несколько звонков от неизвестных, представлявшихся сотрудниками службы безопасности банка. В результате ее убедили, что с ее банковского счета какие-то злоумышленники перевели деньги на другие счета, а для их изобличения и возврата денег с процентами она должна оформить кредит и сообщить код, который придет в СМС-оповещении.

После того, как пенсионерка сделала все, что от нее требовали, то с ее счета было списано 1 294 923 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейские принимают все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Васильевский остров пенсионеры мошенничество
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