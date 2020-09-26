Накануне к полицейским Приморского района Петербурга обратился 76-летний житель Северной столицы. Пенсионер заявил о том, что в период с 26 августа по 9 сентября 2020 года неизвестный злоумышленник похитил у него 114 миллионов 781 120 рублей.
Мужчина рассказал, что с 1990 до 1995 года являлся акционером пивного завода «Балтика», а в 2013 году продал свой пакет акций. Деньги были похищены с его банковского счета.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
В Петербурге со счёта простого пенсионера украли 115 миллионов рублей
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
© CC0
У бывшего акционера пивзавода «Балтика» украли со счета почти 115 млн рублей
Накануне к полицейским Приморского района Петербурга обратился 76-летний житель Северной столицы. Пенсионер заявил о том, что в период с 26 августа по 9 сентября 2020 года неизвестный злоумышленник похитил у него 114 миллионов 781 120 рублей.
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