В Петербурге со счёта простого пенсионера украли 115 миллионов рублей

Накануне к полицейским Приморского района Петербурга обратился 76-летний житель Северной столицы. Пенсионер заявил о том, что в период с 26 августа по 9 сентября 2020 года неизвестный злоумышленник похитил у него 114 миллионов 781 120 рублей.

Мужчина рассказал, что с 1990 до 1995 года являлся акционером пивного завода «Балтика», а в 2013 году продал свой пакет акций. Деньги были похищены с его банковского счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в крупном размере).