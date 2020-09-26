ента новостей

13:51
Ленобласть и Беларусь: новые проекты в экономике
13:42
В Петербурге со счёта простого пенсионера украли 115 миллионов рублей
13:22
Юлия Аблец покинула пост председателя «Молодежного» комитета
09:26
Садоводства без коронавируса
09:25
Это вторая волна?
22:03
Командующий ЗВО принял участие в открытии часовни и мемориала в Карелии
14:42
Общественники Петербурга поддержали предложение экспертов о включении иппотерапии в перечень услуг по реабилитации инвалидов
14:00
Молодежный театр открыл двери для петербуржцев спектаклем о Гагарине
11:39
Спортсмен из Ленобласти стал чемпионом России по радиоспорту
11:37
В Петербурге состоялся второй бизнес-завтрак в рамках проекта развития добровольчества «Форма добра»
11:33
В Ленобласти сгорел многоквартирный дом
11:22
В Ленобласти полицейские пресекли деятельность нелегального казин
11:20
Более 6 миллионов рублей афеоисты выманили у 66-летнего петербуржца.
10:23
Рекордная субсидия на дороги
09:21
Путина наградят?
21:46
В Доме молодежи состоится форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и профилактика»
18:53
Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО
17:40
Исторический парк дарит гостям города бесплатный билет!
17:36
На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность
17:35
Владимир Путин велел довести до конца реконструкцию консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге
11:38
Композитор из Выборга покоряет iTunes и Spotify симфонической музыкой
11:33
Кадастровая палата Ленобласти приняла участие в масштабных акциях по высадке леса
11:30
Смольный ответил, что делает для того, чтобы балконы перестали падать
11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
11:11
В Ленобласти обнаружили повешенного подростка
11:02
На КАД на месяц перекроют две полосы движения
08:12
Почему Лукашенко провел закрытую инаугурацию
07:43
Бассейн временно закрыли
00:38
Без Брагина на скамейка СКА разгромлен дома «Сибирью» – 1:4
21:23
В Петербурге офицеры и генералы ЗВО сдадут нормативы физподготовки в рамках проверки
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге со счёта простого пенсионера украли 115 миллионов рублей

В Петербурге со счёта простого пенсионера украли 115 миллионов рублей

0
12
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
У бывшего акционера пивзавода «Балтика» украли со счета почти 115 млн рублей

Накануне к полицейским Приморского района Петербурга обратился 76-летний житель Северной столицы. Пенсионер заявил о том, что в период с 26 августа по 9 сентября 2020 года неизвестный злоумышленник похитил у него 114 миллионов 781 120 рублей.
Мужчина рассказал, что с 1990 до 1995 года являлся акционером пивного завода «Балтика», а в 2013 году продал свой пакет акций. Деньги были похищены с его банковского счета.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-08-2020, 11:45
В Ленобласти по горячим следам раскрыли кражу со счета пенсионера
9-12-2019, 09:39
В Петербурге мошенники похили у пенсионера более 2,5 миллионов рублей
13-07-2020, 10:42
В Пушкине мошенник подсунули доверчивому пенсионеру фальшивые деньги
11-09-2018, 13:56
В Невском районе мошенник похитил деньги у пенсионера, представившись сотрудником пенсионного фонда
19-08-2020, 11:27
В Петербурге лжеэлектрик обокрал пенсионера
29-05-2020, 21:15
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
149
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
256
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
338
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
337
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
Наверх