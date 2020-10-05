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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге жертвой аферистов стал производитель БАДов

В Петербурге жертвой аферистов стал производитель БАДов

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57
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Производитель БАДов стал жертвой мошенников в Центральном районе Петербурга. Аферисты уговорили его отправить 1 миллион рублей на подставные счета.

В минувшую субботу к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление 79-летнего петербуржца, заместителя генерального директора компании, производящей фитопродукцию и БАДы. Бизнесмен рассказал, что 28 сентября около полудня на его мобильный телефон с московского номера позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности Сбербанка.
Далее последовал классический «развод»: самозванец стал пугать собеседника угрозой его накоплениям и убедил предпринимателя перевести 1 000 000 рублей на три ложных счета.
По данному факту следователем полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район мошенничество
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