В Петербурге жертвой аферистов стал производитель БАДов

В минувшую субботу к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление 79-летнего петербуржца, заместителя генерального директора компании, производящей фитопродукцию и БАДы. Бизнесмен рассказал, что 28 сентября около полудня на его мобильный телефон с московского номера позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности Сбербанка.

Далее последовал классический «развод»: самозванец стал пугать собеседника угрозой его накоплениям и убедил предпринимателя перевести 1 000 000 рублей на три ложных счета.

По данному факту следователем полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).