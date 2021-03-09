В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарок

В ночь на 4 марта в полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе дома 100 по Ленинскому проспекту. В результате инцидента пострадали три иномарки: БМВ Х6, Пежо 308 и Фольксваген Туарег. От собственников иномарок были получены заявления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). 7 марта полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний неработающий мужчина. По предварительным данным, причиной, побудившей злоумышленника к противоправной деятельности, стала ревность к бывшей девушке, за которой в настоящее время ухаживает 38-летний менеджер частной фирмы — владелец автомашины БМВ Х6. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.