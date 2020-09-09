ента новостей

12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
12:05
Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила пешехода
12:01
В Купчино произошло смертельное ДТП
11:51
В Ленобласти откроют бюст военному связисту Герою Российской Федерации Игорю Шифрину
11:48
В Ленобласти полицейские задержали поджигателя иномарки
09:56
Прямой линии не будет – каковы причины?
08:30
Карты стали выдавать реже
22:01
СКА вёл 5:1 в Нижнем Новгороде, но доигрался до 6:4
19:26
Владимир Путин: продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны
19:21
В Ленобласти общевойсковая армия ЗВО отметила 10-летие формирования
19:20
Общественники добились восстановления права на награду «За оборону Ленинграда» для ветерана Великой Отечественной войны
16:12
В Ленобласти проведут учение боевые расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит»
13:36
В Петербурге военнослужащие ЗВО почтили память жертв блокады
12:14
В Петербурге аферисты обокрали пенсиоенрку
12:08
В Ломоносове лже-газовщики украли у пенсионерки 60 тысяч рублей
11:58
Выставка «Они защищали тебя, Ленинград»
11:53
Россельхознадзор уничтожил 46 тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов
11:48
В Петербурге женщина с ножом оргабила прохожего
11:39
В Петербурга задержан подозреваемый в хулиганской стрельбе
11:36
На автобусном маршруте между Санкт-Петербургом и Таллином открыли две новые остановки
11:31
В Ленобласти трое молодых людей угнали, а затем сожгли отечественный автомобиль
11:25
Задержан автоугонщик похитивший иномарку в городе Кудрово
11:21
Пункты переливания крови ждут доноров
11:02
В школах Петербурга пройдет 160 экоуроков от «Крышечек ДоброТЫ»
10:57
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
07:13
Оштрафовали из-за проблем с тестом от коронавируса
07:01
Тревожный звонок прозвучал?
23:25
Знарок – победитель, Шипачёв – проигравший
19:19
Завтра ребята Северной столицы выступят на фестивале «Российская студенческая Весна»
16:35
В Петербурге задержали афериста обокравшего жительницу блокадного Ленинграда
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские задержали поджигателя иномарки

В Ленобласти полицейские задержали поджигателя иномарки

0
18
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Ранее судимый житель города Кириши подозревается в поджоге иномарки агента по недвижимости.

В минувший понедельник ближе к полуночи к полицейским Киришского района Ленинградской области обратился 42-летний житель города Кириши, работающий агентом по недвижимости. Мужчина сообщил, что на Комсомольской улице произошло возгорание его автомобиля «Фольксваген Пассат» 1990 года выпуска. Прибывшим нарядом полиции установлено, что около 23.30 по указанному адресу неизвестный совершил поджог принадлежащего заявителю автомобиля и с места происшествия скрылся. Сумма ущерба 100 тысяч рублей. В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

8 сентября 2020 в 11.15 на улице Романтиков нарядом сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 44-летнего неработающего местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Устанавливаются мотивы его противоправных действий. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район поджог автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-12-2019, 12:39
В Ленобласти задержали поджигателя автомобилей
24-08-2020, 12:45
В Ленобласти задержали насильника
17-04-2020, 11:42
В Петербурге задержали угонщига пикапа
27-09-2019, 10:58
В Ленобласти совершено разбойное нападение на магазин
17-10-2018, 10:46
В Петербурге задержали поджигателя иномарки
20-02-2019, 12:00
Полицейские Волхова обезвредили разбойника

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
0
20
Сегодня, 12:01
В Купчино произошло смертельное ДТП
0
113
7-09-2020, 10:36
В Купчино иномарка сбила пенсионерку
0
136
4-09-2020, 11:26
В Купчино иномарка насмерть сбила подростка
Наверх