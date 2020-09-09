В Ленобласти полицейские задержали поджигателя иномарки

В минувший понедельник ближе к полуночи к полицейским Киришского района Ленинградской области обратился 42-летний житель города Кириши, работающий агентом по недвижимости. Мужчина сообщил, что на Комсомольской улице произошло возгорание его автомобиля «Фольксваген Пассат» 1990 года выпуска. Прибывшим нарядом полиции установлено, что около 23.30 по указанному адресу неизвестный совершил поджог принадлежащего заявителю автомобиля и с места происшествия скрылся. Сумма ущерба 100 тысяч рублей. В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

8 сентября 2020 в 11.15 на улице Романтиков нарядом сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 44-летнего неработающего местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Устанавливаются мотивы его противоправных действий. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.