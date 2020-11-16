В Петербурге задержали пиромана спалившего иномарку риэлтора

В минувшую пятницу к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что в 04:37 у дома 33 по проспекту Пархоменко произошло возгорание автомобиля «Ниссан Кашкай». Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит 39-летнему риэлтору. В результате возгорания иномарка выгорела частично, пострадавших нет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

В результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 15 ноября сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 42-летнего неработающего жителя г. Ломоносов.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Мотивы его противоправных действий устанавливаются.