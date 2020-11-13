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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Курортного района задержали автоугонщиков из Пскова

Полицейские Курортного района задержали автоугонщиков из Пскова

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники полиции Курортного района Петербурга раскрыли августовскую кражу иномарки

В августе 2020 года в полицию Курортного района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в ночь на 14 августа от дома 12 по улице Токарева в г. Сестрорецке неизвестный похитил автомобиль «Фольксваген Тигуан», принадлежащий 48-летней местной жительнице – инструктору ЛФК районной больницы. Ущерб составил 1 миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Курортного района Санкт-Петербурга в г. Псков 29 октября обнаружили похищенную иномарку и по подозрению в совершении данного преступления задержали 38-летнего жителя Пскова.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили еще одного соучастника кражи. 11 ноября у дома 8 по проспекту Солидарности задержан 42-летний местный житель. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности подозреваемых.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район угон кража автомобиль
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