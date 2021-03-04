В Петербурге задержали пироманов спаливших иномарку торгового представителя

В начале ноября прошлого года к полицейским поступило сообщение о том, что во дворе дома 22 по улице Верности горит автомобиль «Шкода». Возгорание автомобиля, принадлежащего 33-летнему мужчине-торговому представителю, произошло около 02.30.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В ночь на 3 марта в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Калининского района у дома 9 по улице Лужской по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний петербуржец. Спустя несколько часов у дома 1 по ул. Кавалергардской задержана 36-летняя жительница Фрунзенского района Петербурга.

По версии оперативников, именно она стала организатором данного преступления. В настоящее время мотивы противоправной деятельности устанавливаются.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.