В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки

Накануне ранним утром, около 5 часов к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 5 по Капитанской улице горит автомобиль. Прибывшими на место полицейскими было установлено, что во дворе указанного дома был совершен поджог автомобиля «Рено SR», принадлежащего 41-летнему местному жителю, в результате чего автомобиль полностью выгорел. Также от воздействия огня получил повреждения припаркованный рядом автомобиль «БМВ X1», принадлежащий 35-летнему мужчине.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

По горячим следам в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в тот же день около 21.50 в поселке Шушары у дома 55 по Колпинскому шоссе по подозрению в совершении указанного преступления задержан 32-летний неработающий гражданин. Он ранее судим за присвоение или растрату.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Мотивы его поступка устанавливаются.