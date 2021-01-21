В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более миллиона рублей

18 и 19 января на сотовый телефон 73-летней пенсионерки, с трех номеров с кодом Москвы звонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности «Почта банка».

Под предлогом защиты денежных средств от мошеннических действий аферист убедил петербурженку перевести все сбережения на «безопасный счет». Старушка послушно отправилась к банкоматам на проспекте Ветеранов и улице Летчика Пилютова и перевела на указанный счёт 1 050 000 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).