ента новостей

16:33
Михаил Романов поздравил сотрудников прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга с профессиональным праздником
13:46
Концерт «Лучшие оперные арии барокко»
13:39
Второй кинофестиваль о Холокосте «Хроники Катастрофы»
13:34
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более миллиона рублей
13:26
В Петербурге открылась выставка, посвящённая 320-летию Инженерных войск
12:10
Перспективные управленцы Северной столицы вместе с чиновниками разработают дорожную карту
12:07
В Петербурге задержан мужчина, которы похитил автобус и сдал в металлалом
12:03
В Сестрорецке задержали подозреваемого в убийстве женщины
11:48
Из-за перепада температур АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме
09:59
Что с магазинами финских товаров?
09:34
Теперь он президент
22:30
Элементы штыковой атаки времён Суворова продемонстрировала рота почетного караула ЗВО
19:17
Михаил Романов: «Прорыв блокады Ленинграда – одна из главных дат в отечественной истории ХХ века»
19:14
Арестован и.о. главы Кузьмоловского поселения по делу о взятке
19:06
В Ленобласти отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу
19:01
В Ленобласти задержан мужчина, который угнал автомобиль, а после сжег и сдал в пункт приема металла
15:30
Отзывы о QBF: петербургское представительство – важное представительство бренда
09:53
Кому не дают кредит?
09:28
Малафеев госпитализирован
15:42
Молодежь Петербурга приглашают отметить День студента на катке ночью
15:37
Чиновники передали термосы и шапки в «Ночлежку»
15:35
Студенты скинулись, чтобы купить больнице термометры и пульсоксиметры
11:13
В Петербурге молодой мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку
11:04
В Ленобласти пенсионер перевел аферистам полтора миллиона рублей
10:58
В Петербурге водитель-частник ограбил пассажирку
10:22
«Удаленка» повлияла на рынок труда
09:23
Как помочь бездомным животным?
14:48
Профилактика пожаров в многоквартирных домах!
14:21
Первым заместителем "молодежного" Комитета назначена Ксения Посылаева
14:19
В Петербурге аферисты продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более миллиона рублей

0
51
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Более 1 миллиона рублей выманили мошенники у пожилой жительницы Сосновой Поляны.

18 и 19 января на сотовый телефон 73-летней пенсионерки, с трех номеров с кодом Москвы звонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности «Почта банка».
Под предлогом защиты денежных средств от мошеннических действий аферист убедил петербурженку перевести все сбережения на «безопасный счет». Старушка послушно отправилась к банкоматам на проспекте Ветеранов и улице Летчика Пилютова и перевела на указанный счёт 1 050 000 рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-11-2020, 11:49
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 3 миллионов рублей
22-09-2020, 11:36
Полтора миллиона рублей отдала аферистам пенсионерка из Колпино
2-12-2020, 14:49
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,6 миллиона рублей
24-11-2020, 20:13
В Сестрорецке пенсионер отдал аферистам более 2,6 миллиона рублей
29-12-2020, 16:10
В Петербурге пожилая женщина перевела аферистам 12 млн рублей
23-07-2020, 12:24
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
248
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 548
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 567
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
2 394
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
Наверх