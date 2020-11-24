В пероид с 12 по 15 ноября 65-летнему жителю Курортного района Петербурга на сотовый телефон с трех номеров с кодом Москвы звонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Мошенник сообщил, что с банковской карты пенсионера неизвестные пытаются снять деньги, а потому их необходимо срочно перевести «на безопасный счет».
Обманутый мужчина через банкоматы на Приморском и на улице Володарского перевел на указанные преступников счета 2 миллиона 617 000 рублей.
По факту аварии следователями ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В Сестрорецке пенсионер отдал аферистам более 2,6 миллиона рублей
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
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Пенсионер из Сестрорецка поверил мошенникам и лишился более 2,6 миллиона рублей.
В пероид с 12 по 15 ноября 65-летнему жителю Курортного района Петербурга на сотовый телефон с трех номеров с кодом Москвы звонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Мошенник сообщил, что с банковской карты пенсионера неизвестные пытаются снять деньги, а потому их необходимо срочно перевести «на безопасный счет».
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