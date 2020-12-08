В Приморском районе пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей

В минувшую пятницу 82-летней пенсионерке из Приморского района Петербурга на сотовый телефон с номера с кодом Москвы позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей банка ВТБ. Далее все произошло по отработанно схеме: бабушку напугали сообщением, что ее деньги пытаются похитить неизвестные, и их надо срочно перевести их на другой счет – «для безопасности».

Пенсионерка сняла ос счета 1 миллион рублей и перевела их на неустановленный счет. Также после этого с ее счета произошло списание еще 365 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.