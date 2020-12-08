В минувшую пятницу 82-летней пенсионерке из Приморского района Петербурга на сотовый телефон с номера с кодом Москвы позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей банка ВТБ. Далее все произошло по отработанно схеме: бабушку напугали сообщением, что ее деньги пытаются похитить неизвестные, и их надо срочно перевести их на другой счет – «для безопасности».
Пенсионерка сняла ос счета 1 миллион рублей и перевела их на неустановленный счет. Также после этого с ее счета произошло списание еще 365 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
В Приморском районе пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
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Опубликовал: Вадик Котов
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В Приморском районе мошенники уговорили пенсионерку перевести им 1,4 миллиона рублей
В минувшую пятницу 82-летней пенсионерке из Приморского района Петербурга на сотовый телефон с номера с кодом Москвы позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей банка ВТБ. Далее все произошло по отработанно схеме: бабушку напугали сообщением, что ее деньги пытаются похитить неизвестные, и их надо срочно перевести их на другой счет – «для безопасности».
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