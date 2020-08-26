В Гатчине пенсионер перевел аферистам 2,2 миллиона рублей

В минувшее воскресенье 80-летнему жителю города Гатчина на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей Сбербанка. Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, злоумышленница предложила пенсионеру осуществить их перевод со счетов указанного банка на пять других счетов.

Доверчивый дедушка отправился в магазин на улице Урицкого и перевел 2,2 миллиона рублей. При этом чеков о проведенных операциях пожилой мужчина не сохранил.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.