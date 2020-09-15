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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге почти 2 миллиона рублей отдал аферистам пожилой петербуржец

В Петербурге почти 2 миллиона рублей отдал аферистам пожилой петербуржец

0
62
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Почти 2 миллиона рублей отдал мошенникам пенсионер из Автово

В минувший четверг на мобильный телефон 83-летнего пенсионера с номера с кодом Москвы позвонил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка. Аферист напугал пожилого петербуржца рассказом о то, что с его счета какие-то нехорошие люди якобы пытаются списать денежные средства и предложил перевести деньги на другой счет.
Дедушка отправился в офис банка, снял 1 миллион 193 176 рублей, 10 194 доллара США и 5 686 евро. Из этой суммы 400 000 рублей пенсионер 11 и 12 сентября через банкомат перевел на счет, указанный ему злоумышленником.
На этом мошенники не успокоились. 11 сентября пожилому мужчине с четырех московских номеров неоднократно звонил неизвестный, который представлялся сотрудником Сбербанка. Мошенник велел передать оставшиеся деньги «курьеру» - для скорейшего перевода на другой счет. В тот же день около 22 часов в квартиру на проспекте Стачек явился молодой мужчина, которому петербуржец передал 1 миллион 586 399 рублей. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 986 399 рублей.
Камеры видеонаблюдения на улице и в парадной зафиксировали европейца 22-25 лет, среднего роста, нормального телосложения, с залысинами на висках. Преступник был одет в костюм темного цвета, на лице бело-голубая маска, на руках голубые резиновые перчатки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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