В Петербурге пенсионер отдал аферистам 1,6 миллиона рублей

В период с 2 по 4 ноября 71-летнему жителю Калининского района Петербурга, с номера с кодом Москвы звонила неизвестная, которая представлялась сотрудником службы безопасности Сбербанка. Женщина сообщала, что деньги пенсионера пытаются похитить, и для обеспечения безопасности своих накоплений мужчине необходимо их перевести на «безопасный» счет.

Поверивший аферистке пенсионер снял в двух отделениях банка со своего счета и перевел 1 610 000 рублей на счет, указанный воровкой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.