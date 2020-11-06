ента новостей

15:34
В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения
13:26
Экология в руках гражданского общества
13:23
Донорство костного мозга - теперь открытая книга!
11:55
В Петербурге мужчина сел в такси, очнулся в тоннеле без телефона и банковских карт
11:40
На севере Петербурга пожилой мужчина отослал мошенникам около 1 миллиона
11:36
В Петербурге пенсионер отдал аферистам 1,6 миллиона рублей
08:51
Кто распространил вирус?
08:20
Бетонная река
20:01
Татьяна Черниговская пригласила российских студентов поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»
19:58
Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина пройдет в Петербурге
19:53
Урок мужества ко Дню народного единства провели онлайн
19:50
Лучших борцов выявят на турнире по панкратиону в Санкт-Петербурге
19:46
Форум студенческих объединений СЗФО соберет активную молодежь
19:45
В подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли занятия со специалистами нештатных групп разминирования
19:39
Частный сектор - визит продолжается.
14:43
Библиотеки Красносельского района начинают масштабный проект «Край ON»
14:41
В Ленобласти задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы
13:58
Второй показ проекта «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино»
13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:41
На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна
12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
12:31
Петербург и Псков связали прямым пассажирским авиарейсом
12:16
Проект «Вслух» объявляет набор участников
12:08
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
12:05
В Ленобласти погиб грудной ребенок
09:14
Учителей сокращать не будут
08:54
Еще один симптом
23:43
Отсутствие Иммобиле не помешало «Лацио»: «Зениту» забил Кайседо
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер отдал аферистам 1,6 миллиона рублей

В Петербурге пенсионер отдал аферистам 1,6 миллиона рублей

0
58
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Калининском районе Петербурга пенсионер отдал мошенникам 1,6 миллиона рублей

В период с 2 по 4 ноября 71-летнему жителю Калининского района Петербурга, с номера с кодом Москвы звонила неизвестная, которая представлялась сотрудником службы безопасности Сбербанка. Женщина сообщала, что деньги пенсионера пытаются похитить, и для обеспечения безопасности своих накоплений мужчине необходимо их перевести на «безопасный» счет. 
Поверивший аферистке пенсионер снял в двух отделениях банка со своего счета и перевел 1 610 000 рублей на счет, указанный воровкой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-09-2020, 11:47
В Петербурге почти 2 миллиона рублей отдал аферистам пожилой петербуржец
17-09-2020, 14:55
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки около 1,2 миллиона рублей
25-09-2020, 11:20
Более 6 миллионов рублей афеоисты выманили у 66-летнего петербуржца.
30-10-2020, 11:26
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам полумиллиона рублей
20-07-2020, 10:22
В Петербурге супруги-пенсионеры стали жертвами мошенников
26-08-2020, 13:14
В Гатчине пенсионер перевел аферистам 2,2 миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
256
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
611
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
625
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
818
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх