В Петербурге задержан мужчина, которы похитил автобус и сдал в металлалом

13 января 2021 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками. В своем заявлении он пояснил, что от дома 7 по Екатерининскому проспекту неизвестный злоумышленник похитил автобус «ПАЗ». Автобус использовался для пассажирских перевозок, однако после ДТП на время был припаркован на обочине по указанному адресу, откуда и пропал. Ущерб составил 350 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории промышленной зоны на Октябрьской набережной в пункте металлоприема по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 56-летний уроженец одной из стран Закавказья. Установлено, что злоумышленник похитил указанный автобус еще 11 января и переместил его в пункт металлоприема, сдав по поддельному свидетельству о регистрации транспортного средства. Происхождение поддельного документа устанавливается. Вместе с этим установлено, что автобус в пункте приема уже успели разобрать и переправить в другую страну на металл.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанного.