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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан мужчина, который угнал автомобиль, а после сжег и сдал в пункт приема металла

В Ленобласти задержан мужчина, который угнал автомобиль, а после сжег и сдал в пункт приема металла

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Выборгском районе Ленобласти задержан подозреваемый в краже на манипуляторе и поджоге автомобиля

В минувшую пятницу к полицейским поступило сообщение от 66-летнего жителя Фрунзенского района Санкт-Петербурга о том, что от дома 108 по Будапештской улице неизвестный преступник похитил принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Фрунзенского района проследили путь следования автомобиля и 18 января на территории пункта приема металла в г. Выборге обнаружили сгоревший кузов указанного автомобиля.

На следующий день в пос. Ермилово в Выборгском районе Ленобласти по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний неработающий гражданин. Установлено, что 11 января задержанный погрузил автомобиль на принадлежащий ему манипулятор и  вывез его. в г. Выборг, где сжег, а сгоревший кузов сдал в пункта приема металла.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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