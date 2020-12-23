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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейскими раскрыт квартирный грабеж

В Петербурге полицейскими раскрыт квартирный грабеж

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Приморском районе Петербурга задержан подозреваемый похитивший у своего знакомого смартфон и списавший деньги с банковской карты.

В минувший понедельник к полицейским Приморского района Петербурга обратился 32-летний неработающий мужчина. В своем заявлении он рассказал, что  накануне в ночь на 20 декабря около 03.30 в одной из квартир дома на улице Лидии Зверевой его знакомый Александр, проживающий по данному адресу, нанёс ему телесные повреждения и отобрал мобильный телефон «Айфон ХS» и с помощью приложения онлайн-банка похитил 26 тысяч рублей. Общий ущерб составил 76 тысяч рублей.

При этом у пострадавшему потребовалась медицинская помощь: с переломом челюсти и носа в состоянии средней степени тяжести его госпитализирован в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на проспекте Королева сотрудники районного уголовного розыска по подозрению в данном преступлении неподалеку от места жительства задержали 30-летнего неработающего местного жителя, знакомого потерпевшего. В поле зрения полиции подозреваемый ранее не попадал.

Похищенное изъято. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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