В Петербурге задержали угонщика иномарки

В начале апреля к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 26-летний местный житель, который сообщил о том, что 8 апреля от дома 19 по Загребскому бульвару неизвестный преступник похитил принадлежащий ему автомобиль «Хендай Солярис» 2020 года выпуска. Ущерб составил 1 300 000 рублей.

18 апреля в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска похищенный автомобиль обнаружен у дома 31 по улице Хрустальной. На иномарке были установлены подложные государственные знаки, причем разные: передний зарегистрирован на одного человека, а задний – совершенно на другого.

По подозрению в совершении данного преступления по указанному адресу задержан 29-летний неработающий уроженец Твери, проживающий на севере Петербурга. Он ранее судим за покушение на мошенничество и покушение на подделку документов.

по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанного.