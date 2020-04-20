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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали угонщика иномарки

В Петербурге задержали угонщика иномарки

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43
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в краже иномарки. Машина обнаружена с подложными номерами.

В начале апреля к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 26-летний местный житель, который сообщил о том, что 8 апреля от дома 19 по Загребскому бульвару неизвестный преступник похитил принадлежащий ему автомобиль «Хендай Солярис» 2020 года выпуска. Ущерб составил 1 300 000 рублей.

18 апреля в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска похищенный автомобиль обнаружен у дома 31 по улице Хрустальной. На иномарке были установлены подложные государственные знаки, причем разные: передний зарегистрирован на одного человека, а задний – совершенно на другого.

По подозрению в совершении данного преступления по указанному адресу задержан 29-летний неработающий уроженец Твери, проживающий на севере Петербурга. Он ранее судим за покушение на мошенничество и покушение на подделку документов.

по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район угон автомобиль
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