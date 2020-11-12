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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали барсеточника

В Петербурге полицейские задержали барсеточника

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Полицейские в Санкт-Петербурге по горячим следам задержали барсеточника, добычей которого стало более 2 миллионов рублей

В минувшее воскресенье к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 38-летнего петербуржца о том, что около 6 часов вечера на парковке гипермаркета на улице Савушкина, 116, неизвестный разбил стекло пассажирской двери его автомобиля «Мицубиси Лансер». Злоумышленник похитил черный рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 2 миллиона 50 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).  Уже к вечеру 9 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Приморского района на проспекте Королева по подозрению в совершении указанного преступления задержан 48-летний неработающий гражданин. Мужчина ранее судим за кражи и покушение на кражу в начале 2000-х годов.

Устанавливается местонахождение похищенного имущества.  Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Полиция устанавливает все факты противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район кража барсеточники
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