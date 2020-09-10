Жертвой мошенника стал и 71-летний петербуржец, проживающий на Ленинском проспекте. Ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка и сообщил, что деньги заявителя, находящиеся на счету в банке, пытаются похитить. После чего пенсионер сообщил неизвестному данные своей карты и пин-коды, в результате с нее было списано более 296 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.3 УК РФ (кража).
В Петербурге пенсионер перевел афеоистам почти 300 тыс. рублей.
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
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71-летний мужчина, проживающий на Ленинском проспекте перевел мошенникам почти 300 тыс. рублей.
Жертвой мошенника стал и 71-летний петербуржец, проживающий на Ленинском проспекте. Ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка и сообщил, что деньги заявителя, находящиеся на счету в банке, пытаются похитить. После чего пенсионер сообщил неизвестному данные своей карты и пин-коды, в результате с нее было списано более 296 тыс. рублей.
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