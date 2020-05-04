24 апреля на мобильный телефон 59-летней петербурженке позвонил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка. Злоумышленник сообщил, что с принадлежащей ей банковской карты неизвестные хотят похитить денежные средства, и порекомендовал немедленно перевести свои накопления на другие счета.
Пенсионерка отправилась к банкомату на Комендантском проспекте и перевела 830 000 рублей на указанные неизвестным абонентские номера.
Лишь только вчера женщина спохватилась, и обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 800 000 рублей
0
11
Опубликовал: Fedorov
Фото:
© CC0
Пенсионерку «развели» отработанным приемом: якобы с ее карты хотят похитить деньги.
24 апреля на мобильный телефон 59-летней петербурженке позвонил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка. Злоумышленник сообщил, что с принадлежащей ей банковской карты неизвестные хотят похитить денежные средства, и порекомендовал немедленно перевести свои накопления на другие счета.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"