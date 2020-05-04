ента новостей

12:49
За сутки от COVID-19 в России выздоровели 1456 человек
12:44
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 800 000 рублей
12:38
В Ленобласти школьники подключились к «Летописи сердец»
12:33
В первые дни мая в Петербурге родилось три двойни
12:22
В Ленобласти пассажир такси вместо оплаты стал стрелять в воздух
10:56
Актуальность дистанционных форм
10:30
Индекс самоизоляции вырос
00:19
КПРФ Санкт-Петербурга и Ленобласти провели Первомай
19:28
Работы на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом завершены досрочно
08:58
Большинство сохранило свои доходы?
08:04
Выплаты для самозанятых
14:04
На участке внешнего кольца КАД между развязками с ЗСД и Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
10:22
Можно ли вернуть лекарства?
09:48
Премьер заболел коронавирусом
19:31
На развязке КАД с проспектом Энгельса работы с полным перекрытием съездов перенесены по погодных условиям
12:03
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
10:18
Иностранные дипломаты за самоизоляцию
09:50
Психологи помогают в Skype
22:30
Всероссийское общество автомобилистов в Санкт-Петербурге присоединилось к акции #МыВместе
22:23
5000 георгиевских лет раздадут волонтеры пожилым и маломобильным петербуржцам
22:17
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
14:52
На Пулковском шоссе реконструируют железнодорожный путепровод
14:31
Россельхознадзор: о правилах путешествия с домашними питомцами по территории страны
13:33
В Петербурге полицейские задержали «карманницу»
13:21
На севере Петербурга задержали автоугонщика
10:27
Почему прогулки необходимы
09:47
Продолжаем самоизолироваться
19:13
В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром
19:09
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
19:08
В Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 800 000 рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 800 000 рублей

0
11
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Пенсионерку «развели» отработанным приемом: якобы с ее карты хотят похитить деньги.

24 апреля на мобильный телефон 59-летней петербурженке позвонил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка. Злоумышленник сообщил, что с принадлежащей ей банковской карты неизвестные хотят похитить денежные средства, и порекомендовал немедленно перевести свои накопления на другие счета.
Пенсионерка отправилась к банкомату на Комендантском проспекте и перевела 830 000 рублей на указанные неизвестным абонентские номера.
Лишь только вчера женщина спохватилась, и обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

8-02-2018, 11:39
В Центральном районе пенсионерка стала жертвой мошенника
25-03-2020, 12:07
В Петербурге лжемедики выманили у пожилой женщины 600 тысяч рублей
17-04-2018, 15:45
Во Фрунзенском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
13-08-2019, 11:14
В Приморском районе пенсионерка стала жертвой мошенников
22-01-2017, 09:12
Очередая пенсионерка попалась в лапы мошенниц
24-03-2018, 15:51
В Приморском районе пожилая женщина отдала четверть миллиона за БАДы

Происшествия на дорогах

0
713
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
711
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
901
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 395
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх