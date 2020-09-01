В Петербурге пенсионер пострадал от лже-сотрудника реабилитационного центра

В минувший понедельник к полицейским обратился 77-летний пенсионер, проживающий на Тихорецком проспекте. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что днем 27 августа ему позвонил на домашний телефон неизвестный мужчина, который представился сотрудником реабилитационного центра. Он предложил ему лечение оригинальными препаратами, после чего курьер доставил на дом лекарства. По данным АН «Оперативное прикрытие», это были Магне Б6, Фортевит, Кальций Д3 Никомед. Общая стоимость препаратов в аптеках составляет примерно 1 049 рублей, пенсионер же отдал за них 70 тысяч рублей.

Преступника он описал как мужчину 35-40 лет, худощавого, высокого. На лице – тканевая черная медицинская маска, на ногах бахилы. Ведется следствие.