В Петербурге лжемедики выманили у пожилой женщины 600 рублей

Накануне на домашний телефон 78-летней петербурженки на улице Ушинского позвонил неизвестный. Мужской голос на другом конце провода представился «главным хирургом Центра имени Алмазова Гордеевым». Мошенник сообщил пенсионерке, что у её мужа обнаружили тромб и аневризму, и предложил купить лекарства. Позже приехал неизвестный, передал некие препараты, за что получил 3100 долларов США.

После этого позвонил другой мужчина, представился «Щербаковым из «министерства здравоохранения» и сообщил пенсионерке, что на лечение ее супруга требуются дополнительные средства. Вскоре в дверь позвонил неизвестный, которому пенсионерка передала 3350 долларов США и 57000 рублей. Общий ущерб составил 6450 долларов США и 57000 рублей.

Оба мошенника попали в камеру видеонаблюдения. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.