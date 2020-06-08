Мошенники вымангили крупную сумму у пенсионерки из Петербурга

В минувшую пятницу около полудня на сотовый телефон 61-летней жительницы Петербурга позвонил неизвестный мужчина. Он который представился сотрудником банка «Санкт-Петербург» и сообщил, что неизвестные пытаются похитить с ее счета деньги. Осторожная женщина прекратила разговор.

Но через минут пять ей снова позвонили. На этот раз неизвестный мужчина представился «капитаном полиции Владимиром Николаевичем» и командным голосом приказал женщине следовать указаниям сотрудников банка. Пенсионерка дрогнула, сняла в банкомате на улице Партизана Германа со своего счета 111 550 рублей и перевела их на номер мобильного телефона. Возбуждено уголовное дело.