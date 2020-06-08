ента новостей

10:51
Сергей Цыб: «Уже этим летом левилимаб поступит в распоряжение врачей ЛПУ по всей стране»
10:32
Мошенники вымангили крупную сумму у пенсионерки из Петербурга
10:17
Праздник соцработников
10:08
В Ленобласти 4-летняя девочка получина тяжелые травмы при падении с высоты
09:56
Опасность солянки
21:58
СКА расстался с Кудашовым и пригласил Брагина
09:48
Снятие ограничений продолжается
09:47
Убытки судовладельцев
20:13
В Петербурге общественники организовали экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь»
20:10
Ленты в цветах российского триколора и открытки раздадут петербуржцам к Дню России
20:07
В Петербурге стартует Всероссийская акция #ОкнаРоссии
20:03
В Ленобласти в ЕГРН внесли пять особо охраняемых природных территорий
15:27
В Купчино пенсионер выпал из окна
14:48
В Петербурге задержали мужчину на сбыте марихуаны
13:24
В Ленобласти ликвидирована подпольная лаборатория по производству мефедрона
13:21
В Петербурге задержали мошенника, похитевшего деньги у пенсионерки
09:43
Как поведет себя рубль?
09:17
Перчатки приводят к проблемам?
22:47
Петербург поддержит Всероссийскую неделю донорства
22:42
В Петербурге по Фонтанке запустят кораблики с желаниями горожан
21:22
Николай Платошкин будет помещён под домашний арест
16:57
Шишкина просит Беглова не делить петербуржцев 65+ на годных и негодных
16:53
Россельхознадзор проверил почти 55 тыс. тонн орехов и арахиса
13:30
В Петербурге задержали группу наркоторговцев
13:08
В Ленобласти задержали угонщика иномарки
13:02
В Ленобласти полицейскими раскрыто мошенничество в отношении пенсионерки
09:50
Смертность в мае выросла
09:11
Разрешили посещать храмы
20:47
Что будет с волонтерами Петербурга обсуждали на межведомственном совете
13:52
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 20 тыс. единиц молоди форели
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » Мошенники вымангили крупную сумму у пенсионерки из Петербурга

Мошенники вымангили крупную сумму у пенсионерки из Петербурга

0
54
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Крупную сумму со второй попытки удалось похитить мошенникам у жительницы Юго-Запада Петербурга.

В минувшую пятницу около полудня на сотовый телефон 61-летней жительницы Петербурга позвонил неизвестный мужчина. Он который представился сотрудником банка «Санкт-Петербург» и сообщил, что неизвестные пытаются похитить с ее счета деньги. Осторожная женщина прекратила разговор.
Но через минут пять ей снова позвонили. На этот раз неизвестный мужчина представился «капитаном полиции Владимиром Николаевичем» и командным голосом приказал женщине следовать указаниям сотрудников банка. Пенсионерка дрогнула, сняла в банкомате на улице Партизана Германа со своего счета 111 550 рублей и перевела их на номер мобильного телефона. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-05-2020, 21:15
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей
14-05-2020, 11:02
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
4-05-2020, 12:44
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 800 000 рублей
20-05-2020, 14:02
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей
18-05-2020, 13:14
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки около 2,4 миллиона рублей
25-03-2020, 12:07
В Петербурге лжемедики выманили у пожилой женщины 600 тысяч рублей

Происшествия на дорогах

0
377
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
670
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
769
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
891
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
Наверх