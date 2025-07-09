Импортозамещение дает плоды

«Питерец.ру» отмечает, что, по словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, город уверенно движется по пути замещения импортных товаров и технологий отечественными. Это направление становится все более актуальным в условиях современных вызовов.

Правительство города активно работает над созданием условий для развития местных производителей. В рамках этой работы реализуются различные программы поддержки бизнеса, направленные на стимулирование инноваций и повышение конкурентоспособности петербургских предприятий.

Благодаря комплексным мерам, предпринимаемым на городском уровне, Санкт-Петербург не только сохраняет, но и наращивает свой экономический потенциал. Это способствует укреплению позиций города на внутреннем и внешнем рынках.

Местные производители получают возможность расширить свое присутствие на рынке, внедрять новые технологии и создавать качественные рабочие места. Все это способствует экономическому росту и повышению уровня жизни горожан.