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Питерец.ру » Экономика » В СПб создадут новые промышленные кластеры

В СПб создадут новые промышленные кластеры

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Петербурге планируется создание новых промкластеров, что станет значительным шагом для развития местной промышленности

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге планируется создание шести новых кластеров промышленного направления. Это решение направлено на развитие местной промышленности и укрепление ее позиций на внутреннем и внешнем рынках.

Город активно работает над созданием благоприятных условий для бизнеса, включая инфраструктуру и поддержку инноваций. Ожидается, что новые кластеры станут точками роста для предприятий и создадут новые рабочие места.

Подробности о планируемых кластерах и мерах поддержки бизнеса будут представлены в ближайшее время. Ожидается, что инициативы поспособствуют технологическому развитию и повышению конкурентоспособности петербургских производителей.

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