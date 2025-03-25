В СПб создадут новые промышленные кластеры

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге планируется создание шести новых кластеров промышленного направления. Это решение направлено на развитие местной промышленности и укрепление ее позиций на внутреннем и внешнем рынках.

Город активно работает над созданием благоприятных условий для бизнеса, включая инфраструктуру и поддержку инноваций. Ожидается, что новые кластеры станут точками роста для предприятий и создадут новые рабочие места.

Подробности о планируемых кластерах и мерах поддержки бизнеса будут представлены в ближайшее время. Ожидается, что инициативы поспособствуют технологическому развитию и повышению конкурентоспособности петербургских производителей.