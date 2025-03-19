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Питерец.ру » Общество » Петербург вносит вклад в освоение космоса

Петербург вносит вклад в освоение космоса

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Глава города отметил вклад города в космическую сферу

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор СПб Александр Беглов подчеркнул вклад города в освоение космоса. В рамках развития космических технологий в Петербурге активно сотрудничают с научными и образовательными учреждениями. Город поддерживает проекты, направленные на подготовку молодых специалистов в области космонавтики.

Кроме того, в Петербурге разрабатываются и внедряются инновационные технологии, которые могут быть использованы в космических исследованиях. Это сотрудничество способствует укреплению позиций России в космической отрасли и вносит значимый вклад в освоение космоса.

Уже долгие годы наша страна удерживает мировое лидерство в данной сфере. При этом начало ракетостроения связано именно с Петербургом.

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