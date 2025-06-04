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Питерец.ру » Экономика » Абхазия и СПб: торговый оборот серьезно вырос

Абхазия и СПб: торговый оборот серьезно вырос

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
piter-news.net
Взаимодействие Петербурга и Абхазии привело к заметному росту торгового оборота

«Питерец.ру» сообщает, что торговый оборот между СПб и Абхазией достиг почти 15,5 млн. долларов. Власти двух регионов отмечают активное развитие экономических связей. В рамках сотрудничества заключаются новые договоры о поставках товаров и услуг.

Это способствует укреплению экономических отношений между СПб и Абхазией. Рост торгового оборота свидетельствует о расширении экономических горизонтов и поиске новых возможностей для бизнеса. Стороны активно работают над созданием благоприятных условий для развития торговых отношений.

Петербург и Абхазия продолжают укреплять экономические связи, что открывает новые перспективы для предпринимателей и способствует экономическому росту обоих регионов.

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