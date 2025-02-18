ОЭЗ СПб укрепляет экономику города

«Питерец.ру» сообщает, что Особая экономическая зона СПб продолжает демонстрировать впечатляющие результаты своей деятельности. За все время работы объем выручки резидентов составил 498,3 млрд. руб. Это подтверждает успешность стратегии привлечения инвестиций и создания благоприятного делового климата в городе.

ОЭЗ «Санкт-Петербург» способствует развитию высокотехнологичных и инновационных отраслей экономики, созданию новых рабочих мест и укреплению научно-технического потенциала города. Привлечение инвестиций и поддержка бизнеса являются важными факторами для устойчивого развития СПб и повышения его конкурентоспособности.

Резиденты ОЭЗ активно внедряют передовые технологии, разрабатывают и производят конкурентоспособную продукцию, которая находит спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это способствует укреплению экономических связей и расширению международного сотрудничества.

Успех ОЭЗ «Санкт-Петербург» является результатом совместных усилий властей города, руководства зоны и самих резидентов. Это яркий пример успешного сотрудничества и взаимодействия всех заинтересованных сторон для достижения общих целей – укрепления экономики города и повышения его инвестиционной привлекательности.