Петербургские предприятия получат поддержку на 860 млн. рублей

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга объявили о выделении 860 млн. руб. в качестве субсидий для поддержки промышленных предприятий. Эти средства направлены на стимулирование производственной активности и модернизацию оборудования.

По словам представителей городского правительства, данная мера направлена на улучшение конкурентоспособности местных производителей и создание новых рабочих мест. Субсидии будут предоставляться на условиях софинансирования, что позволит предприятиям более эффективно использовать выделенные средства.

Кроме того, власти планируют активное сотрудничество с бизнесом для выявления наиболее актуальных потребностей и проблем, с которыми сталкиваются производители. Ожидается, что такая поддержка поможет не только сохранить существующие рабочие места, но и создать новые, что особенно важно в условиях текущей экономической ситуации.