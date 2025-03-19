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Питерец.ру » Экономика » Девять петербургских вузов получат специальное финансирование

Девять петербургских вузов получат специальное финансирование

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Петербургские вузы получат финансирование в рамках специальной программы, что поможет им укрепить научный и образовательный потенциал

«Питерец.ру» сообщает, что в рамках программы «Приоритет 2030» девять вузов СПб получат финансирование. Это позволит им развивать научные исследования и образовательные программы, соответствующие современным вызовам и потребностям экономики.

Программа «Приоритет 2030» направлена на повышение конкурентоспособности российских университетов и подготовку высококвалифицированных специалистов. Финансирование позволит вузам обновить материально-техническую базу, разработать новые образовательные программы и другое.

В настоящее время в СПб действует множество высших учебных заведений, и поддержка некоторых из них в рамках программы «Приоритет 2030» является важным шагом для развития образовательной и научной сферы города. Это также способствует укреплению позиций Петербурга как одного из крупнейших научных и образовательных центров России.

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