Девять петербургских вузов получат специальное финансирование

«Питерец.ру» сообщает, что в рамках программы «Приоритет 2030» девять вузов СПб получат финансирование. Это позволит им развивать научные исследования и образовательные программы, соответствующие современным вызовам и потребностям экономики.

Программа «Приоритет 2030» направлена на повышение конкурентоспособности российских университетов и подготовку высококвалифицированных специалистов. Финансирование позволит вузам обновить материально-техническую базу, разработать новые образовательные программы и другое.

В настоящее время в СПб действует множество высших учебных заведений, и поддержка некоторых из них в рамках программы «Приоритет 2030» является важным шагом для развития образовательной и научной сферы города. Это также способствует укреплению позиций Петербурга как одного из крупнейших научных и образовательных центров России.